Eski mankenin acı günü! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti! "Gidişin çok ani oldu"

Eski manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce Fevzi Kardeseci ile dünyaevine girdi ve evlendikten sonra Türkiye'den ayrılarak Miami'ye yerleşti. Burada doğum koçluğu da yapmaya başlayan Erçetin, geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlattı.

Erçetin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum.

Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya"