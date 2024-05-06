Eski mankenin acı günü! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti! "Gidişin çok ani oldu"
Eski manken Yeşim Erçetin, bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle Fevzi Kardeseci'den boşanacağını açıklamıştı. 45 yaşındaki ünlü isim, acı haberle gündeme geldi. Erçetin, eşinin anı ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte haberin detayları...
Bir zamanların popüler ismi eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti. Erçetin, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı görüntülerle eşinden şiddet gördüğünü ve boşanma davası açacağını belirtmişti.
Eski manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce Fevzi Kardeseci ile dünyaevine girdi ve evlendikten sonra Türkiye'den ayrılarak Miami'ye yerleşti. Burada doğum koçluğu da yapmaya başlayan Erçetin, geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlattı.
Erçetin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum.
Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya"
"GİDİŞİN ÇOK ANİ OLDU"
Eski manken dün akşam ise sosyal medya hesabından eşinin vefat ettiğini duyurdu.
Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik. Canım kocam gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük..." dedi.
Fevzi Kardeseci'nin banyoda başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği ve cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu öğrenildi.
YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?
Eşinin acı haberiyle gündeme gelen Yeşim Erçetin'in hayatı da merak konusu oldu.
Yeşim Erçetin 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcının "Aşk İçin" isimli bir albümü bulunuyor. 2006 yılında Boy Farkı, 2009 yılında Ümitsiz Vaka, Banane ve Cicim Ayları parçalarını müzikseverlerin beğenisine sunan Erçetin'in iki evladı var. Üç evlilik yapan ünlü ismin ilk eşi ise dikkat çekti. Erçetin'in kızının babası ünlü şarkıcı çıktı.
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