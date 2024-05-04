Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Ünlü yıldız Sharon Stone'dan yıllar sonra itiraf! Senaristten cevap gecikmedi
Dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Sharon Stone, son açıklamalarıyla Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Özellikle 2005 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı ve Necati Şaşmaz ile olan öpüşme sahnesiyle gündeme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu. Stone'un açıklamaları sonrası dizinin senaristinden jet cevap geldi. İşte detaylar...
SHARON STONE'DAN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI
66 yaşındaki Sharon Stone, TRT World'te yayımlanan ve İskoçya Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu "Tea Talk" programına konuk oldu.
Stone Alex Salmond'ın Kurtlar Vadisi hakkındaki sorularını cevapladı. Salmond, Stone'a "Andy ve sen Türkiye'nin fenomen dizisinde rol aldınız. Varlığınız bile orada dikkat çekiciydi." dedi.
"BİZE CÖMERT BİR ÜCRET ÖDENDİ"
Yayımlandığı 2005 yılında milyonları ekrana kilitleyen bölüm hakkında konuşan Sharon Stone, Kurtlar Vadisi setinde yaşadıklarını anlattı ve "Andy ve ben Türk dizisine dahil olduk. Çok da güzeldi, çünkü bize oldukça cömert bir ücret ödendi." dedi.
Stone ile birlikte dünyaca ünlü aktör Andy Garcia da Kurtlar Vadisi'ne konuk olmuştu.
"NE OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİMİZ YOKTU"
Sette İngilizce bilen olmadığı için çok zorlandıklarını belirten Stone, "Sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Sadece Türkçe konuşuyorlardı. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı Türkçe oluyordu. Dolayısıyla Andy'nin de benim de ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu." dedi.
"KAYBOLMUŞ GİBİYDİK"
Kurtlar Vadisi'nin setinde kimsenin kendisi ve Andy Garcia ile İngilizce konuşmadığını, prodüksiyon süresince görevlilerle iletişim kurmakta çok zorlandıklarını belirten Sharon Stone, "Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Çünkü devasa bir setteydik, devasa bir malikanede muhteşem kıyafetler içindeydik ama kimse İngilizce konuşmuyordu." dedi.
Gördüğüm en lüks setti. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Andy'ye bakıyordum, sanki onun da ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kimse bizi anlamıyordu. Replikleri okuduk, karşıdan cevap da geliyordu ama hikaye nedir, hiçbir şey anlamadık.
Sharon Stone ve Andy Garcia, Kurtlar Vadisi'nin 97. ve final bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, Lisa; Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.
Necati Şaşmaz, Sharon Stone'la birlikte oynadığı öpüşme sahnesi için "Çok acemi bir iş çıkardım. Öpüşme sahnesini 24 kez tekrar ettik" demişti.
Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi ile ilgili olay yaratan açıklamasına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener'den cevap geldi. Özdener, Stone'un açıklamasına anlam veremediğini söyledi.
"Senaryonun tamamı İngilizceydi. Sette İngilizce bilmeyen tek kişi de yönetmenimiz Serdar Akar'dı. Zaten set ekibinin tamamı Amerikalıydı. Necati (Şaşmaz) Abi'nin İngilizcesi de kusursuzdur, çünkü uzun yıllar Amerika'da yaşadı. Sharon Stone'la o dönem uzun uzun sohbet ettik. Hatta senaryonun kalitesinden ve entelektüel seviyesinden kendisi bize bahsetti. Şahit gösterdiği Andy Garcia da daha sonra İstanbul'a gelip tekrar 'Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum."
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