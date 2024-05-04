Kurtlar Vadisi’nde oynamıştı! Ünlü yıldız Sharon Stone’dan yıllar sonra itiraf! Senaristten cevap gecikmedi

Gördüğüm en lüks setti. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Andy'ye bakıyordum, sanki onun da ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kimse bizi anlamıyordu. Replikleri okuduk, karşıdan cevap da geliyordu ama hikaye nedir, hiçbir şey anlamadık.

Sharon Stone ve Andy Garcia, Kurtlar Vadisi'nin 97. ve final bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, Lisa; Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.