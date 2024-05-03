Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı! Koğuşu birbirine kattı! "Ölmek istiyorum"

KARARI KALDIRAMADI

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verilen Dilan Polat'ın bunu kaldıramadığı için kendisine zarar verdiği öğrenildi.

KOĞUŞU BİRBİRİNE KATTI

Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.