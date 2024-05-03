Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi! Herkes pencereye koştu! "Ya15 bin lira yatır ya da çık"
Demet Akalın, Feraye Tanyolaç'tan sonra Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya da kira kavgasına girdi. Oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı. İşte haberin detayları...
Oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında birbirine girdi.
SABAH'ta yer alan habere göre; Bir kiracı-ev sahibi kavgası daha! İstanbul'un Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.
KİRACI APAR TOPAR TAŞINDI
Ev sahibi yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle bu isteği reddetti. Buna sinirlenen Ayşegül Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı.
Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.
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