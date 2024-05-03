Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi! Herkes pencereye koştu! "Ya15 bin lira yatır ya da çık"

Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.