Cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’dan itiraflar! 37 kiloya düşmüştü! Seçil Erzan detayı dikkat çekti

"MAMA İLE BESLENİYORUM"

Tedavisinin evde devam ettiğini ve mamayla beslendiğini anlatan Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" açıklamalarında bulundu. Ünlü fenomen, sosyal medyayı da bıraktığını duyurdu.

Ünlü fenomen yakalandığı anoreksiya hastalığı hakkında "Ruhsal olarak çok ciddi kriz dönemlerim oldu. Bilinçli bir yememe ya da protesto değildi yaptığım. Üzüntüden hasta oldum. 'Bu kız hasta değil' diyenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve hakkımı helal etmiyorum. Ben sadece sağlık durumundan değil, "Daha fazla içeride kalmalarını gerektiren bir durum yok" denilerek tahliye edildim." şeklinde konuştu.

"TERÖRİST DEĞİLİZ"

Haksızlığa uğradıklarını söyleyen Nihal Candan, "Herkes hata yapar da insanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız? Terörist değiliz ki biz" dedi.