Cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'dan itiraflar! 37 kiloya düşmüştü! Seçil Erzan detayı dikkat çekti
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği süre içerisinde başladığı yemek yememe eylemi, zamanla anoreksiya hastalığına dönüşen Candan'ın durumu endişe verici boyutlara ulaştı. 37 kiloya kadar düşen Candan hakkında tahliye kararı verildi, ancak bu karar bazı tepkilere neden oldu. Son olarak evinde tedavi gören Candan, şoke eden itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Dilan Polat'ın gösterişli hayatının ardında belirlenen birçok suç, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Olayın yankıları hala sürerken, dikkatler Bahar ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.
TUTUKLANDILAR
Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlar da iki kardeş de mercek altına alındı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.
AÇLIK GREVİNE GİRDİ
İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.
HASTANEYE SEVK TALEBİ
Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandığı öğrenildi.
'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü belirtildi.
"CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"
İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Nihal Candan'ın hakkında geçtiğimiz gün sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, Nihal'ın cezaevinde düştüğünü bu sebeple ellerinim ve kafasının da yaralandığını belirtti.
Tahliye kararının ardından kuaförde görüntülenen Nihal Candan, eleştirilerin hedefi olmuştu. Candan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"MAMA İLE BESLENİYORUM"
Tedavisinin evde devam ettiğini ve mamayla beslendiğini anlatan Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" açıklamalarında bulundu. Ünlü fenomen, sosyal medyayı da bıraktığını duyurdu.
Ünlü fenomen yakalandığı anoreksiya hastalığı hakkında "Ruhsal olarak çok ciddi kriz dönemlerim oldu. Bilinçli bir yememe ya da protesto değildi yaptığım. Üzüntüden hasta oldum. 'Bu kız hasta değil' diyenleri de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve hakkımı helal etmiyorum. Ben sadece sağlık durumundan değil, "Daha fazla içeride kalmalarını gerektiren bir durum yok" denilerek tahliye edildim." şeklinde konuştu.
"TERÖRİST DEĞİLİZ"
Haksızlığa uğradıklarını söyleyen Nihal Candan, "Herkes hata yapar da insanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız? Terörist değiliz ki biz" dedi.
"SEVİLEN BİR GELİN DEĞİLDİM"
Candan, kocasının başka biri ile görüştüğü ve boşandığı iddialarına ilişkin ise "Eşimin ailesi de aramadı. Sevilen bir gelin değildim zaten, bu durum üzerine tuz biber olmuş olabilir. Büyük bir hayal kırıklığı. İş insanı kendisi. İki ay destek oldu bana, sonrasında haber alamadım." dedi.
NEDEN KUAFÖRE GİTTİ?
Cezaevinde hayatına son vermeyi düşündüğünü söyleyen Candan, "Cezaevinde bir kez olsun saçlarımı taramadım, elim varmadı. Ben, tahliye olur olmaz yine hastane acilindeydim ailemle, kuaförde değil. Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. Bu benim isteğim değildi. "Hadi hemen süsleneyim" diye düşünecek durumda olabilir miyim sizce? Bana moral olsun istediler. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm." ifadelerini kullandı.
EŞİNDEN BOŞANMAYACAK
Posta'da yer alan habere göre; eşinden boşanmayı düşünmediğini söyleyen Bahar Candan, genç kızlara da tavsiyler de bulundu.
Candan, "Ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün". Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin." diyerek öğütte bulundu.
"SEÇİL ERZAN ELİMİ YAKTI"
Koğuş arkadaşı olan Seçil Erzan'a ilişkin de konuşan Candan," Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan?"
Dilan Polat'ın da yan koğuşunda olduğunu söyleyen Candan, "Babama akademik kariyer sözü verdim, artık mesleğimi (avukatlık) yapacağım." dedi.
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