Evine ödediği kira gündem olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’ın evine inceleme kararı!

ÖNCE 45 BİN LİRA İSTENDİ

Tanyolaç, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve evde bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etti. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, ev sahibinin 26 Haziran 2023'te tek taraflı olarak binanın kirasını 45 bin lira olarak belirlediği ve Tanyolaç'a ihtarname gönderdiği belirtilen dilekçede, 4 ay sonra istenen kira bedelinin ise 80 bin liraya yükseltildiği aktarıldı.

69 YILLIK BİNA... FARELİ VE ÇÖP KOKULU

Dilekçede, "Gecekondudan hallice olan, 69 yıllık, bütün tesisat sistemi çürümüş bulunan ve sokak hayvanlarından, pirelerden, farelerden, çöp kokularından üstün çaba ve masraf sarf edilmesi gerekli olan, otopark hakkı bulunmayan, sokaktaki arabanın neredeyse salonun içerisinde olduğu, salonuna direkt olarak sokağa açılan pimapen cam kapı bulunan ve güvenliksiz olan dairesine 45 bin lira bedel talep etmesi fevkalade fahiş ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna rağmen henüz bu rakamın üstünden 4 ay geçmiş olmasına rağmen mahkemeye başvurarak bu bedelin 80 bin liraya çıkarılmasına ilişkin dava açılması son derece kötü niyetlidir " denildi.

EV SAHİBİNİN DEDİĞİ DOĞRU GECEKONDUDAN HALLİCE

Ev sahibinin Bebek'teki emsal teşkil ettiği iddiasıyla sunduğu değeri 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen kiralık daire ilanlarının hiçbirinin kendi oturduğu daireyle aynı olmadığı ifade edildi. Ev sahibinin, dairenin Bebek Mahallesi'nde bulunmasını adeta bir silah gibi kullandığını söylerken, "Sanki daire son derece nezih ve lüks bir daireymiş gibi mahkemede algı oluşturmaya çalışmıştır. Ancak daire, tıpkı davacının kendi dava dilekçesinde belirttiği gibi gecekondudan hallicedir" denildi.

DOĞAL GAZI YOK TEK BANYOSU VAR

Tanyolaç dilekçesinde, örnek sunulan dairelerin tamamının kendisininkinden büyük, giriş katının üzerinde bulunan katlar olduğunu, en az 2 banyosu olduğunu, doğalgazlı, boğaz manzaralı, deniz manzaralı lüks daireler olduğu aktarıldı. Kendi dairesinin ise küçük, tek banyolu, doğalgazı olmayan, giriş katında, balkonsuz, otoparksız, araba tekeri ve çöp konteyneri manzaralı, rutubetli, eski, bakımsız, tadilatsız bırakılmış olduğu ifade edildi. Dairenin aynı zamanda çok eski ve yıpranmış olmasından dolayı tadilatının dahi çok zor olduğuna dikkat çekildi.