Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle davalık oldu!

SABAH'ta yer alan habere göre; Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde yaşayan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemenin yolunu tuttu.

Ev sahibi, Bebek'te emsal dairelerin kirasının 100 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yeni kira bedelini kabul etmeyen Tanyolaç için, "Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor. Neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödeyerek keyif sürüyor" dedi.