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29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali başladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali başladı

Fas’ın en saygın film festivallerinden Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali başladı. Jüri başkanlığını Rum kökenli Filistinli Yönetmen Elya Süleyman’ın yapacağı festivalin onur konuğu Türk oyuncu Vildan Atasever ve İtalyan oyuncu Isabella Ragonese oldu.

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