Kuruluş Osman’ın Ulcay’ı Ümit Kantarcılar’dan övgü dolu sözler: "Dizi sektöründeki başarımız tesadüf değil"

- Kanatsız Kuşlar dizisinden sonra yolunuz yine ATV ile kesişti. Hem de çok iddialı bir işe dâhil oldunuz, hayırlı olsun. Kuruluş Osman macerası sizin için nasıl başladı?

- Tekrar atv'de olmak beni mutlu etti yeniden merhaba. Güzel ve iyi giden, sağlam kitlesi olan bir işin içinde olmak tabii ki bir oyuncu için iyi hissettiriyor. Sergilediğin performansın karşılığını büyük bir kitleden almak çok keyifli.

- Dizi sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

- Biz artık dizi sektöründe çok elit bir yere geldik. Artık Türkler'in de bu işleri ne seviyede yaptığını dış dünyaya gösterdik, hem sinemasal anlamda hem de oyunculuklarla. Bu başarının tesadüf olmadığını düşünüyorum, yoğun ilginin de başarıdan kaynaklandığını düşünüyorum.

- Sette nasıl karşılandınız? Nasıl bir ortamla karşılaştınız? Malum Kuruluş Osman seti, Bozdağ Film Platoları sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılı platolar arasında. Böyle bir ortamda olmak ne hissettiriyor size?

- Burada masalın bir parçası gibi hissetmek çok güzel. Oyuncular da ve teknik ekibimiz de arkadaşlarım ve daha önce çalıştığım kişiler olduğu için çok rahattım. Sanki 5 sezondur buradaymışım gibi geldi. Herkes çok sıcakkanlı, çok yardımcı oldular bana. Her şey çok kolay ilerledi.