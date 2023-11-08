Aymira Koçaklı kimdir? Lüks yaşantısı ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Koçaklı’nın mal varlığı ne kadar?
TikTok'ta ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi sürdüren sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı’nın da lüks yaşantısı, Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından dikkat çekmeye başladı! Peki Aymira Koçaklı kim ve kaç yaşında? İşte detaylar…
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma tutuklanmasının ardından gözler güzellik merkezi bulunan ve şatafatlı lüks hayat yaşayan sosyal medya fenomenlerine çevrildi.
5 Ekim 1998 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Aymira Koçaklı, 25 Yaşında ve kendi adına sahip güzellik merkezi bulunuyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda oldukça lüks bir hayat süren Koçaklı'nın mal varlığı herkesin merak konusu olmaya başladı.
İşte Aymira Koçaklı'nın merak edilen hayat hikayesi ve mal varlığına dair merak edilenler…
AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?
Aymira Koçaklı Tik Tok hesabından yayınladığı ilk videosu ve daha sonrasında çektiği roman şivesi ile konuştuğu videolar büyük beğeni toplayarak sosyal medya fenomeni oldu.
Anne ve babasının kendinden habersiz baş başa yemeğe çıktıklarını gören ve bunun üzerine babasından bunun karşılığında para isteyen Aymira Koçaklı bunu Tik Tok'ta paylaştı.
O günden sonra Tik Tok ve Instagram'da tanınmaya başlanan Koçaklı'nın şimdilerde kendi ismi ile açtığı güzellik merkezleri bulunuyor.
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