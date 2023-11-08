Aymira Koçaklı kimdir? Lüks yaşantısı ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Koçaklı’nın mal varlığı ne kadar?

5 Ekim 1998 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Aymira Koçaklı, 25 Yaşında ve kendi adına sahip güzellik merkezi bulunuyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda oldukça lüks bir hayat süren Koçaklı'nın mal varlığı herkesin merak konusu olmaya başladı.