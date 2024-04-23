Nuri Alço taburcu oldu! Eşi paylaştı! Günler sonra ilk kez...
Türk sinemasının sevilen isimlerinden Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle sevenlerini sevindirdi. Burcu Alçı paylaşımına, "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notunu düştü. İşte o kare...
Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan ve kalp pili takılan Yeşilçam efsanesi Nuri Alço'dan beklenen haber geldi. Yeşilçam yıldızı taburcu oldu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço'nun taburcu edileceğini açıklanmıştı. Ancak ünlü oyuncunun sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.
TABURCU OLDU!
ehir Hastanesi'nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun kalbine pil takılmıştı. Günler sonra Nuri Alço'dan beklenen haber geldi. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, taburcu oldu.
17 GÜN SONRA İLK KARE
Burcu Alço, eşinin bir karesini paylaşarak "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notunu düştü.
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