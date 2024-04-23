23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü komedyen Cem Yılmaz 51'inci yaşını böyle kutladı! "Uzun yaşamının sırrı..."

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 51'inci yaşını böyle kutladı! "Uzun yaşamının sırrı..."

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
ABONE OL
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 51’inci yaşını böyle kutladı! Uzun yaşamının sırrı...

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, doğum günü paylaşımıyla gündem oldu. 51 yaşına giren ünlü komedyen, uzun yaşamının sırrını verdi. İşte haberin detayları...

23 Nisan 1973 tarihinde doğan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Araba merakı olduğu bilinen komedyen, klasik bir otomobilin önünde verdiği pozu paylaşarak şu notu ekledi:

"Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem.

Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024."

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Yaşadığı aşklarla sık sık dikkat çeken Cem Yılmaz, şimdilerde pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor. İkili arasında 13 yaş farkı bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA