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Dünyaca ünlü modacı Roberto Cavalli hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Dünyaca ünlü modacı Roberto Cavalli hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli, hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Cavalli, Floransa'daki evinde son nefesini verdi. Moda dünyasının öncülerinden olan Cavalli, yaratıcı tasarımları ve cesur tarzıyla tanınıyordu. Peki, Roberto Cavalli kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, İtalya merkezli haber ajansı ANSA, dünyaca ünlü modacı Roberto Cavalli'nin bugün yaşamını yitirdiğini bildirdi. Cavalli'nin vefatı moda dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

ROBERTO CAVALLİ KİMDİR?

Roberto Cavalli 15 Kasım 1940 tarihinde Floransa'da doğdu. Babası Giuseppe Rossi, Macchiaioli Hareketi'nin bir üyesiydi ve çalışmaları Uffizi Galerisi'nde sergileniyordu.

Ünlü modacı Roberto Cavalli 1970'lerde Sophia Loren ve Brigitte Bardot gibi yıldızları giydirmişti. Kim Kardashian ve Jennifer Lopez gibi isimler de Cavalli'nin tasarımlarını tercih etmişti.

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