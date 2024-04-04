Bu ramazan sensiz olmaz! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’dan depremzedeler için iftar sofrası

Yalçınkaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, "Şu an Kahramanmaraş'tayız ve burada yaklaşık 7 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, şehir meydanı, konteynerler, mobil tırlar ve sefer taslarıyla ailelere gidiyor. Gerçekten büyük bir hizmet var. Her zaman olduğu gibi Kızılay'a biz desteğimizi veriyoruz. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Ben iftardan sonra kan verilmez diye biliyordum ama verilebiliyormuş." diye konuştu.