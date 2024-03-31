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Şarkıcı Halil Sezai takipçisiyle davalık oldu! O mesajlar çileden çıkardı...

Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Şarkıcı Halil Sezai takipçisiyle davalık oldu! O mesajlar çileden çıkardı...

Komşusunu darbedip bir süre hapis yatan Halil Sezai, Tuzla'da sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, son olarak kendisine mesaj atan takipçisine dava açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Halil Sezai bu kez de takipçisiyle davalık oldu. İddiaya göre Mehmet Ö., şahsi sosyal medya hesabından belirli aralıklarla ünlü şarkıcıya mesajlar attı.

Takipçisinin attığı, "Kaş..r Halil, sokakta denk geliriz inşallah yav..k Halil" şeklindeki mesajlardan rahatsızlık duyan Sezai, bu kez savcılığın yolunu tuttu.

Kişilik haklarının zedelendiğini söyleyerek Mehmet Ö.'nün cezalandırılmasını istedi.

UZLAŞMAYI REDDETTİ

Şarkıcının şikayeti sonucu soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüphelinin işlediği suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak Sezai, kendisine mesajla hakaret eden şüpheliyle uzlaşmayı reddetti.

Bunun üzerine Mehmet Ö.'ye "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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