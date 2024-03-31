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27 yaşındaki Chance Perdomo hayatını kaybetti! "Sabrina" ve "Gen V" dizileriyle tanınmıştı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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27 yaşındaki Chance Perdomo hayatını kaybetti! Sabrina ve Gen V dizileriyle tanınmıştı...

Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Chance Perdomo, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Peki, Chance Perdomo kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

The Boys dizisinin devamı olarak çekilen Gen V'de başrol oynayan genç yıldız Chance Perdomo, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları...

Chance Perdomo'nun basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken genç yıldız Chance Perdomo için "Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Basın sözcüsü Perdomo'nun ölümünün ardından "Sevgili oğullarının ve kardeşlerinin yasını tutarken ailenin mahremiyet isteğine lütfen saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Perdomo'nun ölümünün nerede gerçekleştiği şu anda bilinmiyor. Şu ana kadar sadece kazanın cumartesi günü gerçekleştiği açıklandı.

"Gen V" dizisinin yapımcıları yaptıkları ortak açıklamada "Bu trajediyi aklımız almıyor. Onu tanıyan ve birlikte çalışan bizler için Chance her zaman çekici ve güler yüzlü, doğanın coşkulu bir gücü, inanılmaz yetenekli bir sanatçı ve her şeyden öte çok nazik, sevimli bir insandı" sözlerini kullandılar.

İngiliz-Amerikalı yıldız Los Angeles'ta doğdu ve Southampton'da büyüdü. 2019 Bafta Televizyon ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi.

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