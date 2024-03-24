Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı? Usta oyuncu Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenlerini endişelendirdi. Peki usta oyuncu Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır'ın bu sabah yaşadığı inme, sevenlerini derin bir endişeye sevk etti. Haberlere göre, İnanır'ın bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtiliyor.
Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.
KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI DİZİ FİLMLER
1995 - Savcı
1998 - Marziye
2001 - Derman Bey
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kırık Ayna
2004 - Bütün Çocuklarım
2006 - Azap Yolu
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Kuzey Rüzgarı
2008 - Kardelen
2008 - İpsiz Recep
2011 - İzmir Çetesi.
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- Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı? Usta oyuncu Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereli?
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