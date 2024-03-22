ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluşuyor! Son fragman yayınlandı | İşte dizinin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu...
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Türkiye’nin en başarılı kadın tiyatro oyuncularından Tilbe Saran ve genç oyuncu Bige Önal’ın kadrosunda yer aldığı Yaban Çiçekleri, dizisinde acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor. İşte yeni dizinin güçlü oyuncu kadrosu...
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
ATV'de izleyici karşısına çıkacak olan Yaban Çiçekleri dizisi için geri sayım başladı. Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babir, Bige Önal gibi oyuncuları buluşturan yapımın 3. Tanıtımı yayınlandı.
Dizinin yayın tarihi netleşirken konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak.
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan Yaban Çiçekleri dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizinin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak uyandıran yapımın yayın tarihi netleşti. Kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı, başrollerinde ise Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi, 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.
Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.
Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi?
Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Dizinin konusu dışında merak edilen diğer oyuncular kimler?
Yaban Çiçekleri'nin konusu şöyle;
"Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"
YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturuyor.
AKIN AKINÖZÜ
Kılıç Tütüncü
Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.
ASLIHAN MALBORA
Ela Ataman
Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.
BÜŞRA PEKİN
Berna Ataman
Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸ aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.
HALİL BABÜR
Kenan Ataman
Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.
BİGE ÖNAL
Behice Başgil
İstanbul'da tamamladığı avukatlık mesleğini kasabada sürdüren Behice; kaybetmekten ürken, öz değerini sevilmekte bulan, içten kırılgan, güvenilir, akıllı ve ılımlı biridir. Her zaman sakladığı bir gölge tarafı vardır.
TİLBE SARAN
Nurten Ataman
Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. Güçlüdür, soğukkanlı, yardımsever ve sorun çözücüdür. Evlatlarını korumak için her tür sıkıntıyı üstlenir.
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