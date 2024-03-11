96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü "Oppenheimer"ın

"BERBAT GEÇEN ÇOCUKLUĞUMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel'ın üstlendiği ödül gecesine damgasını vuran kişi ise uzun kariyerinde iki kez kaçırdığı ödülü bu kez kucaklayan Robert Downey Jr. oldu.

58 yaşındaki oyuncu Oppenheimer filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Robert Downey Jr, daha önce de 1993 yılında Chaplin, 2009 yılında da Tropic Thunder adlı filmlerle aynı ödüle aday gösterilmiş ama kazanamamıştı.

Robert Downey Jr Oppenheimer ile bu kez heykelciği evine götürme şansını yakaladı. Usta oyuncu yaptığı ödülü kabul konuşmasında "Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim" diyerek inişli çıkışlı yaşamına da bir selam gönderdi.