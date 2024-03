96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü "Oppenheimer"ın

İşte 96'ncı Oscar Ödülleri töreninde o ünlü heykeli evine götürenler....

En iyi film: Oppenheimer

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)

En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington)

En iyi uluslararası film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi kısa belgesel: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)