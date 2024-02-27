Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti! Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

DİLAN POLAT İLE DOSYADAKİ DİĞER FENOMENLERLE DE YOĞUN İRTİBATLI...

Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.