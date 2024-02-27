Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti! Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Ardından belinden silah çıkaran Aleyna Dalveren o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan skandal paylaşım sonrası polis ekipleri harekete geçerek Dalveren'i gözaltına aldı. Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Skandal görüntünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
DALVEREN GÖZALTINA ALINDI
Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.
EVİNDE NELER ÇIKTI?
Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.
DİLAN POLAT İLE DOSYADAKİ DİĞER FENOMENLERLE DE YOĞUN İRTİBATLI...
Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.
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