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Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Son dakika haberiyle Türk dizi ve sinema dünyasında büyük üzüntü yaratan bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Savacı, 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu trajik haber, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu ve Türk sinema ve dizi camiasında büyük bir yas atmosferi oluşturdu. Peki Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberine göre, Türk dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Savacı'nın ani vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

TOLGA SAVACI NEDEN ÖLDÜ?

Tolga Savacı'dan hayranlarını üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti. Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı hâlen klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmaktadır.

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