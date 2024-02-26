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Türk sinemasının acı kaybı! Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti | Acı haberi eşi duyurdu: Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim

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Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Türk sinemasının acı kaybı! Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti | Acı haberi eşi duyurdu: Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim

Son dakika... Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Savacı'nın ani ölümünü Son dakika... Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda." dedi.

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