Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Kızılcık Şerbeti Apo rolünü alan Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve dizileri...

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi sürecinin devam ettiği ve bu nedenle "Kızılcık Şerbeti" dizisinden ayrıldığı açıklandı. Tanrıöğen'in canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakterinin boş kalmaması için dizi ekibi hızlı bir şekilde yeni bir karar aldı. Resmi açıklamaya göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat verecek olan ismin Ahmet Mümtaz Taylan olduğu duyuruldu.

Dizinin yapımcıları ve yönetimi, oyuncunun rol aldığı "Abdullah Ünal" karakterinin boş kalmaması için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Resmi açıklama ile dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı belirtildi.