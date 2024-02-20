Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
Turabi Çamkıran, daha önce kazandığı iki şampiyonlukla Survivor'da büyük iz bırakmıştı. All Star 2024 kadrosunda da yer alan Turabi, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası adadan ayrılan Turabi'den kötü haber geldi. Fenomen yarışmacı, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini endişelendirdi. Peki Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl?
Survivor All Star 2024, Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde iddialı bir başlangıç yapmıştı ve Turabi Çamkıran, yarışmada büyük bir etki yaratmıştı. Ancak talihsiz sakatlıklarla karşılaşan Survivor Şampiyonu, yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. İşte Turabi ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler...
SURVİVOR TURABİ SAĞLIK DURUMU
Turabi Çamkıran Instagram'dan yaptığı son paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Hastane fotoğrafını paylaşan Turabi, "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman "İnşallah Rabbim Reality TV Show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltebilecekler" ifadelerini kullandı.
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.
2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.
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