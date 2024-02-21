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Sahneye alkollü çıktığı söylenen Şarkıcı Nev'e büyük tepki! O görüntüler olay oldu! "Bir daha gelirsem..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Sahneye alkollü çıktığı söylenen Şarkıcı Nev’e büyük tepki! O görüntüler olay oldu! Bir daha gelirsem...

Dün akşam Antalya'da bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in, sarhoş olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Seyirciler tarafından yapılan paylaşımlara göre, Nev'in performansının düşük olduğu ve hatta şarkılarını söyleyemediği belirtildi. Sahnedeki performansı beğenilmeyen Nev'e bazı seyircilerin tepki gösterdiği ifade edildi. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. İşte o görüntüler...

Uzun bir süredir gündemde olmayan şarkıcı Nev'in, dün akşam bir mekanda sahne aldığı ve alkollü olduğu iddia edildi. Konserde, alkollü olduğu düşünülen Nev'in seyircilerle de tartıştığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Dün akşam Antalya'daki bir mekanda sahne alan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu iddiaları ve performansının beğenilmemesiyle ilgili olaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İN ABİ AŞAĞI"

Seyircilerin paylaştığı videolardan birinde, bir izleyicinin "İn abi aşağı" diye bağırması ve Nev'in ise "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

CEVABI ŞAŞIRTTI

Nev, "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk etti. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tartışma konusu oldu.

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