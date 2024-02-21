Sahneye alkollü çıktığı söylenen Şarkıcı Nev'e büyük tepki! O görüntüler olay oldu! "Bir daha gelirsem..."

Uzun bir süredir gündemde olmayan şarkıcı Nev'in, dün akşam bir mekanda sahne aldığı ve alkollü olduğu iddia edildi. Konserde, alkollü olduğu düşünülen Nev'in seyircilerle de tartıştığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.