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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den büyük sürpriz! Yunanistan'dan paylaştı! Aylar sonra...

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Giriş Tarihi: 10.02.2024
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den büyük sürpriz! Yunanistan’dan paylaştı! Aylar sonra...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Yunanistan'ın dev takımı Panathinaikos'u çalıştıran ünlü babası için sürpriz bir an yaşattı ve bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Fatih Terim'in uzun bir süre sonra torunlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, şimdilerde kariyerine Yunanistan'da devam ediyor. Panathinaikos takımını çalıştıran Terim, uzun süredir uzak kaldığı torunları ve kızına kavuştu.

Teknik direktör Terim, komşu ülkede kısa sürede taraftarların sevgisini ve saygısını kazanmış durumda. Uzun bir süredir yurt dışında bir takımın başında bulunan Terim, Panathinaikos ile 1.5 senelik bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında 1.35 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

TORUNLARINA KAVUŞTU

Fatih Terim'in ailesine düşkünlüğü bilinirken, bir süredir görmediği kızı ve torunlarına kavuşması duygusal anlar yaşattı. Kızı Buse Terim Bahçekapılı, kızlarıyla birlikte Yunanistan'a giderek sürpriz yaptı.

"BAZI SÜRPRİZLER"

Bu mutlu kavuşma anlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Bahçekapılı, "Bazı sürprizler" notuyla duygularını ifade etti.

Fatih Terim'in sevinci, bu kavuşma anlarında gözlerden kaçmadı ve paylaşılan videolar kısa sürede viral hale geldi.

Kızlarıyla Yunanistan'a giden Buse Terim'in sosyal medya paylaşımları...

"DEDEYE SÜRPRİZ YAPMAYA GİDİYORUZ"

"SÜRPRİZE HAZIR BİR 3'LÜ"

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