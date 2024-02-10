Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den büyük sürpriz! Yunanistan’dan paylaştı! Aylar sonra...

Teknik direktör Terim, komşu ülkede kısa sürede taraftarların sevgisini ve saygısını kazanmış durumda. Uzun bir süredir yurt dışında bir takımın başında bulunan Terim, Panathinaikos ile 1.5 senelik bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında 1.35 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.