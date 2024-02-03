Serenay Sarıkaya'nın milyonluk evi gündem oldu! Tam 40 milyon TL ödedi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatı ve yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü oyuncu, parayı eve ve arsaya yatırıyor. Sarıkaya, şimdi de 40 milyon lira ödediği eviyle gündem oldu. İşte güzel oyuncunun yeni evi!
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda finansal zekasıyla da adından söz ettiriyor. Kazancını gayrimenkul ve arsa yatırımlarıyla değerlendiren ünlü oyuncu, şimdi de Boğaz manzaralı yeni eviyle gündeme oturdu.
Şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde sıkça yer alan Sarıkaya, 40 milyon lira değerindeki bu muazzam eviyle magazin dünyasını sallıyor.
Yeni evi geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin üzerinde yer alan rezidansta yaşamıştı. Güzel oyuncunun şimdiki evi, geniş yeşil alanıyla dikkat çekiyor.
20 DÖNÜMLÜK YERİ VAR
Kaşesi en yüksek olan oyunculardan Sarıkaya, her projesinden elde ettiği ücretin neredeyse tamamını toprak ve konut alarak değerlendiriyor.
Güzel oyuncunun, şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi olduğu belirtiliyor.
Oynadığı diziler, filmler ve reklamlardan kazandığı parayı değerlendirmekte olan ünlü oyuncunun Bodrum, Çanakkale ve Marmaris'te sahip olduğu arsa ve evleri, onun yatırım alanındaki başarısını gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz yaz Marmaris'ten bir yazlık daha alan Sarıkaya, bu yeni mülkü için 10 milyon TL ödedi. Finansal stratejisinin yanı sıra hızlı bir aşk hayatına sahip olan ünlü oyuncu, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle birlikte olmuştu.
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