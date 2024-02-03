Serenay Sarıkaya’nın milyonluk evi gündem oldu! Tam 40 milyon TL ödedi

Geçtiğimiz yaz Marmaris'ten bir yazlık daha alan Sarıkaya, bu yeni mülkü için 10 milyon TL ödedi. Finansal stratejisinin yanı sıra hızlı bir aşk hayatına sahip olan ünlü oyuncu, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle birlikte olmuştu.