Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: "Öldüğüne hala inanamıyorum"

"BENİM YAŞAM BOYU ÖDÜLÜM"

Ödül sonrası konuşmasını Instagram hesabından yayınlayan Aysun Aslan Uğur, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim."