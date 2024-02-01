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Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: "Öldüğüne hala inanamıyorum"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: Öldüğüne hala inanamıyorum

MFÖ grubu solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.

Üç defa yendiği lenf kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, katıldığı bir ödül törenin yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı.

Merhum sanatçının 1989'da dünyaevine girdiği Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.

"ÖLDÜĞÜNE HALA İNANAMIYORUM"

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Duygusal bir konuşma yapan Alişan Uğur:

"Babam şarkılarıyla filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum" dedi. Konuşma sırasında tüm misafirler duygusal anlar yaşadı.

Ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı koreograf Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen bir gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"BENİM YAŞAM BOYU ÖDÜLÜM"

Ödül sonrası konuşmasını Instagram hesabından yayınlayan Aysun Aslan Uğur, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim."

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