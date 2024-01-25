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Türk sinemasının acı kaybı! Oyuncu Hikmet Taşdemir vefat etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Türk sinemasının acı kaybı! Oyuncu Hikmet Taşdemir vefat etti

Son dakika... Türk sinemasının önemli ismi Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika... Türk sinemasının önemli ismi Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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