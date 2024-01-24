Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti? Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Üzücü bir haberle gündeme gelen sunucu Kadir Ezildi, dedesi İsmet Kaplan'ın vefatıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaparak sevenleriyle paylaştı. Ezildi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, dedesi İsmet Kaplan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Peki Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti?