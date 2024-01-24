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Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti? Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

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Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti? Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda anneannesini kaybetmenin acısıyla yüzleşmiş ve sevenleriyle bu zorlu süreci paylaşmıştı. Ancak, ünlü sunucuyu bir kez daha derinden sarsan bir haberle karşılaşıldı. Kadir Ezildi'nin dedesi İsmet Kaplan'ın vefat ettiği duyuruldu. Peki Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti? Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Üzücü bir haberle gündeme gelen sunucu Kadir Ezildi, dedesi İsmet Kaplan'ın vefatıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaparak sevenleriyle paylaştı. Ezildi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, dedesi İsmet Kaplan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Peki Kadir Ezildi Dedesi İsmet Kaplan öldü mü, neden vefat etti?

Geçtiğimiz yıl ocak ayında anneannesi Gülhanım Kaplan'ı ansızın kaybeden Kadir Ezildi bir yıl ara ile bu sefer de dedesi İsmet Kaplan'ı yine kalp krizi nedeni ile kaybetti.

KADİR EZİLDİ'DEN ACI PAYLAŞIM

Kadir Ezildi paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Maltepe Mimar Sinan Camiinden kaldırılacaktır."

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 1995 tarihinde doğdu. Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Temizlik Benim İşim programını sunuculuğunu gerçekleştirdi. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki hassasiyeti dikkat çekiyor. Ezildi, şimdilerde ise En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapıyor.

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