Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar! Kadir Yasak’a müebbet ceza

Son savunması sorulan sanık Ali Yasak, hakkında gerçek olmayan iddialarda bulunulduğunu ve iddiaların yalan olduğunu ileri sürerek, "2 yıldır tutuklu kalmama neden olan iddianamede aleyhime bir şey yoktur. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye gittiğimde üzerimde silah yoktu. İstesem kül tablası veya başka bir şeyle de zarar verebilirdim. Ben o insanı alıp uzaklaştırdım, kendimi siper ettim ama yine de mahkemeyi inandıramadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.