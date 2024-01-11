Aşkın rotası Kuzey! Umut Evirgen ve Alina Boz'den balayı pozu
2 Aralık’ta nikah masasına oturan Umut Evirgen ve Alina Boz, hastalanmaları bedeniyle erteledikleri balayına sonunda gitti. Danimarka’yı tercih eden ünlü çift, burada iki Michelin yıldızlı Eric Vildgaard’ın restoranında yemek yedi.
Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti. Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.
Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası... Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti.
Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Danimarka'da aldı. Kısa süreli bir tatil yapacak olan ünlü çift, dünyaca ünlü şeflerin bulunduğu Danimarka'da iki Michelin yıldızı bulunan Eric Vildgaard'ın restoranını ziyaret etti. Boz ve Evirgen, ünlü şefle poz vermeyi de ihmal etmedi.
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