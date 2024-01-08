Serenay Sarıkaya’dan albüm teklifine ret! Elinin tersiyle itti

AŞK BACAYI SARDI!

Öte yandan "Ateşe düştüm" şarkısını birlikte söylediği Mert Demir'le aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu, flört dönemini de çoktan aşmış. Şu sıralar birlikte olduğu konuşulan ikili, oldukça mutlularmış. Gözlerden uzak bir aşk yaşamayı tercih eden Demir ve Sarıkaya, gizli gizli görüşmeye devam ediyorlarmış. İddiaya göre ilişkilerini şimdilik gizli tutan çift, bu büyüyü bozmak istemiyorlarmış.

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