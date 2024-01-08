Serenay Sarıkaya'dan albüm teklifine ret! Elinin tersiyle itti
Ekranın en sevilen isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'ya bu kez çok farklı bir teklif geldi. Son dönemde sesiyle ön plana çıkan Sarıkaya’ya, ünlü bir yapımcı albüm teklifinde bulundu. Fakat güzel oyuncu bu teklifi elinin tersiyle itti.
Türkiye'nin en önemli oyuncularından olan Serenay Sarıkaya, son oynadığı projesi ile adından sıkça söz ettirmişti. Her işi başarıyla gerçekleştiren Sarıkaya, dizilerde gösterdiği performansın yanı sıra sesinin güzelliğiyle de dikkat çekmişti.
En son Mert Demir ile, "Ateşe düştüm" şarkısında alt düet yapan güzel oyuncuya, popüler bir yapımcı ile besteciden albüm yapalım teklifi gelmiş... Fakat Serenay Sarıkaya, bu teklifi şimdilik askıya almış. Kariyerine oyunculuk üzerine kurmak istediğini söylemiş...
AŞK BACAYI SARDI!
Öte yandan "Ateşe düştüm" şarkısını birlikte söylediği Mert Demir'le aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu, flört dönemini de çoktan aşmış. Şu sıralar birlikte olduğu konuşulan ikili, oldukça mutlularmış. Gözlerden uzak bir aşk yaşamayı tercih eden Demir ve Sarıkaya, gizli gizli görüşmeye devam ediyorlarmış. İddiaya göre ilişkilerini şimdilik gizli tutan çift, bu büyüyü bozmak istemiyorlarmış.
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