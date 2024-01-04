Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
Ayla Algan vefat mı etti sorusunun cevabı sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk sinemasının Ayla Algan'ın acı haberinin gelmesiyle birlikte usta oyuncunun hayatına ilişkin detaylar araştırılmalara başlandı. Peki Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Ayla Algan vefat mı etti sorusunun cevabı sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk sinemasının Ayla Algan'ın acı haberinin gelmesiyle birlikte usta oyuncunun hayatına ilişkin detaylar araştırılmalara başlandı. Peki Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
AYLA ALGAN'DAN ACI HABER
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayla Algan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
AYLA ALGAN KİMDİR?
Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Ortaokul eğitimini İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da Versailles Lisesi'nde bitirdi. Liseden sonra Beklan Alganile tanışıp evlendi.
Ayla Algan, Tiyatro ve sinema sanatçısı Beklan Algan ile lise yıllarında evlendi. Sevi Algan (d.1975) adında bir çocuğu vardır.
OYNADIĞI FİLMLER
2010 - Yüreğine Sor
2009 - Ezber (Kısa Film)
2007 - Ayda
2007 - Şöhret Okulu
2006 - Binbir Gece
2004 - Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı
2004 - Patroniçe
2004 - Ziyaret
2004 - Arapsaçı
2004 - Aliye
2004 - Yadigar
2003 - Metropol Kabusu
2002 - Hızma
2002 - Havada Bulut
2002 - Biz Size Aşık Olduk
2001 - O da Beni Seviyor
2000 - Yıldız Tepe
2000 - Hanım Ağa
2000 - Üzgünüm Leyla
2000 - Kurşun Kalem
1999 - Harem Suare
1999 - Şükran Büfe
1997 - Sıdıka
1996 - Ali (Sakın Arkana Bakma)
1996 - Beşi Bir Yerde
1994 - Doktora Bak Doktora
1993 - Yaz Yağmuru
1993 - Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros)
1992 - Seni Seviyorum Rosa
1990 - Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir
1987 - Çil Horoz
1976 - Eksik Etek
1975 - Salak Bacılar
1970 - Gölgedeki Adam
1970 - Son Söz Benim
1969 - Yılan Soyu
1967 - Zilli Nazife
1966 - Ah Güzel İstanbul
1966 - Biraz Kül Biraz Duman
1965 - Yıldız Tepe
1964 - Karanlıkta Uyananlar
ALBÜMLERİ
1976 - Ayla Algan (Coşkun Plak)
1977 - Aşka Veda (Coşkun Plak)
1972 - Yunus Emre (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı)
2008 - En İyileriyle Ayla Algan (Ossi Müzik)
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