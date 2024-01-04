Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...



2001 - O da Beni Seviyor

2000 - Yıldız Tepe

2000 - Hanım Ağa

2000 - Üzgünüm Leyla

2000 - Kurşun Kalem

1999 - Harem Suare

1999 - Şükran Büfe

1997 - Sıdıka

1996 - Ali (Sakın Arkana Bakma)

1996 - Beşi Bir Yerde

1994 - Doktora Bak Doktora

1993 - Yaz Yağmuru

1993 - Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros)

1992 - Seni Seviyorum Rosa

1990 - Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir

1987 - Çil Horoz

1976 - Eksik Etek

1975 - Salak Bacılar

1970 - Gölgedeki Adam

1970 - Son Söz Benim

1969 - Yılan Soyu

1967 - Zilli Nazife

1966 - Ah Güzel İstanbul

1966 - Biraz Kül Biraz Duman

1965 - Yıldız Tepe

1964 - Karanlıkta Uyananlar