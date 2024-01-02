Gamze Erçel’in kızı Mavi’den müjdeli haber geldi! Kanseri yendi zili çaldı

Aylin Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı. Bu anları paylaşan Gamze Erçel, şu notu düştü:

"Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim."