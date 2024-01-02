Gamze Erçel'in kızı Mavi'den müjdeli haber geldi! Kanseri yendi zili çaldı
Fenomen Gamze Erçel, 2022 yılından bu yana kanser tedavisi gören 4 yaşındaki kızı Mavi’nin sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı...
Hande Erçel'in, oyunculuğu kadar konuşulan bir başka detayı da teyzeliği... Oyuncunun fenomen ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti.
İkili aynı yıl "Aylin Mavi" adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Minik Mavi'ye 2022 yılında kanser teşhisi konulmuştu. Aile, kızlarının hastalığı nedeniyle zor ve hassas dönemler geçirmişti.
ŞÜKÜRLER OLSUN!
Ancak yaşanan son gelişme, magazin gündemine müjde gibi düştü. Yıldırım Ailesi'nden güzel bir haber geldi. Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin sağlık durumunu bir video ile duyurdu.
Aylin Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı. Bu anları paylaşan Gamze Erçel, şu notu düştü:
"Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim."
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