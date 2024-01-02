02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gamze Erçel'in kızı Mavi'den müjdeli haber geldi! Kanseri yendi zili çaldı

Gamze Erçel'in kızı Mavi'den müjdeli haber geldi! Kanseri yendi zili çaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.01.2024
ABONE OL
Gamze Erçel’in kızı Mavi’den müjdeli haber geldi! Kanseri yendi zili çaldı

Fenomen Gamze Erçel, 2022 yılından bu yana kanser tedavisi gören 4 yaşındaki kızı Mavi’nin sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı...

Hande Erçel'in, oyunculuğu kadar konuşulan bir başka detayı da teyzeliği... Oyuncunun fenomen ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti.



İkili aynı yıl "Aylin Mavi" adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Minik Mavi'ye 2022 yılında kanser teşhisi konulmuştu. Aile, kızlarının hastalığı nedeniyle zor ve hassas dönemler geçirmişti.



ŞÜKÜRLER OLSUN!
Ancak yaşanan son gelişme, magazin gündemine müjde gibi düştü. Yıldırım Ailesi'nden güzel bir haber geldi. Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin sağlık durumunu bir video ile duyurdu.

Aylin Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı. Bu anları paylaşan Gamze Erçel, şu notu düştü:

"Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA