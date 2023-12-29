Saba Tümer’in zor anları! Ayakta durmakta zorlandı

BİR DERDİMİZ YOK!

Mehmet Aslantuğ önceki gün Ortaköy'de bir partiye katıldı. Geçtiğimiz yıl Arzum Onan ile anlaşmalı bir şekilde boşanan Aslantuğ, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Arzum hanım ile bizim insani hiçbir derdimiz yok. Birlikte evlat büyüttük. Somut bir sebep yok. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler var" dedi. Aslantuğ, "Tekrardan evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" diye cevap verdi.