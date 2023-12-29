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Saba Tümer'in zor anları! Ayakta durmakta zorlandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Saba Tümer’in zor anları! Ayakta durmakta zorlandı

Saba Tümer geçtiğimiz gün bir derginin yılbaşı partisine katıldı. Gazetecilerle sohbeti sırasında ayakta zor duran ünlü isim, ayağında bir rahatsızlık olduğunu dile getirdi.

Saba Tümer geçtiğimiz gün bir derginin yılbaşı partisine katıldı. Gazetecilerle sohbet eden ve ayağında bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Tümer, "Ayak baş parmağımda bir dolama oldu. Hafiften bir acı var. Şu an hafif bir sızıyla sohbet ediyorum. Ayak baş parmağım izin verirse ona göre duracağım" diyerek meşhur kahkahasını attı.

ÇİFTÇİ İLKER!
İlker Ayrık, uzun süre sonra bir partide ortaya çıktı. Ayrık, geçtiğimiz yıl Beykoz taraflarında aldığı çiftliği ile uğraştığını söyleyerek, "Çiftçilik, ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi... 11 tane köpek, 2 tane eşek, kümesim ve tavşanlarım var" şeklinde konuştu.

BİR DERDİMİZ YOK!
Mehmet Aslantuğ önceki gün Ortaköy'de bir partiye katıldı. Geçtiğimiz yıl Arzum Onan ile anlaşmalı bir şekilde boşanan Aslantuğ, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Arzum hanım ile bizim insani hiçbir derdimiz yok. Birlikte evlat büyüttük. Somut bir sebep yok. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler var" dedi. Aslantuğ, "Tekrardan evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" diye cevap verdi.

TATLI REKABET!
Eser ve Berfu Yenenler, çifti önceki gün Ortaköy'de bir partiye katıldı. Eşinden bahseden Eser Yenenler, "Şu an işler istediğimiz gibi gidiyor. Berfu'nun yaptığı gerçek anlamda bir talk show... Bizim aramızda bir rekabet yok ama izlenmelerde rekabet var. 'Seninki kaç izlendi' falan diyoruz" şeklinde konuştu. Muhabirlerin, "Birbirinizin telefonunu kurcalar mısınız?" sorusuna ise Berfu Yenenler, "İkimizin de telefonlarımıza baktığı oluyor" dedi.



YENİ YIL BARIŞ GETİRSİN!
Seda Üren, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eşi ve ailesi ile birlikte doğum gününü ve aynı zamanda evlilik yıldönümlerini kutlayan Üren, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üren, "Sade bir yemek olsun istedik. Yeni yılda çocukların güldüğü, barış dolu bir dünya olsun. Herkesin kalbinden geçen, dilediği ne varsa o olsun" dedi.

'CAN'DAN KUTLAMA!
İş insanı Aziz Can'ın eşi Arzu Can'a yakın dostları sürpriz bir doğum günü daveti düzenledi. Kendisi için hazırlanan doğum günü daveti karşısında mutlulukla duygusallığı bir arada yaşayan Arzu Can, bu anlamlı günü organize eden dostlarına teşekkür etti. Doğum günü pastasını sağlık ve mutluluk dilekleriyle kesen Arzu Can, yeni yaş tebriklerini de kabul etti.



EKRANA KİLİTLEDİ
ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman", önceki gün yayınlanan 142. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,09 reyting ve %20,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,34 reyting ve %17,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu. Ayrıca dizi, reytinglerin yanı sıra #KuruluşOsman etiketiyle de sosyal medyada zirvede yer aldı.

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