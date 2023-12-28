Kaan Tangöze yine şaşırtmadı! Meşhur mont gardıroptan çıktı
Kaan Tangöze, yine şaşırtmadı. 7 yıldır her kış sezonunda severek giydiği, eski eşi Seçkin Piriler’in kendisine aldığı kahverengi montunu havaların soğumasıyla gardırobundan çıkardı.
'Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze önceki gün eşi Kıvılcım Ural ile Nişantaşı'ndaydı. Eşine parfüm aldıktan sonra vakit geçirdikleri kafenin çıkışında görüntülenen çiftin keyfi, meşhur kahverengi mont nedeniyle kaçtı.
Ünlü solist, yedi yıldır her kış üzerinden çıkarmadığı montun, boşandığı eşi Seçkin Piriler'in hediyesi olduğu sorularını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Tangöze, sorular karşısında buruşturduğu yüzünü yere eğerken, Kıvılcım Ural ise koluna girdiği eşi ile sorulardan kaçmak için hızlı adımlarla yürüyerek başka bir mağazaya girdi.
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