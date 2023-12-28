28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kaan Tangöze yine şaşırtmadı! Meşhur mont gardıroptan çıktı

Kaan Tangöze yine şaşırtmadı! Meşhur mont gardıroptan çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
Kaan Tangöze yine şaşırtmadı! Meşhur mont gardıroptan çıktı

Kaan Tangöze, yine şaşırtmadı. 7 yıldır her kış sezonunda severek giydiği, eski eşi Seçkin Piriler’in kendisine aldığı kahverengi montunu havaların soğumasıyla gardırobundan çıkardı.

'Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze önceki gün eşi Kıvılcım Ural ile Nişantaşı'ndaydı. Eşine parfüm aldıktan sonra vakit geçirdikleri kafenin çıkışında görüntülenen çiftin keyfi, meşhur kahverengi mont nedeniyle kaçtı.

Ünlü solist, yedi yıldır her kış üzerinden çıkarmadığı montun, boşandığı eşi Seçkin Piriler'in hediyesi olduğu sorularını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Tangöze, sorular karşısında buruşturduğu yüzünü yere eğerken, Kıvılcım Ural ise koluna girdiği eşi ile sorulardan kaçmak için hızlı adımlarla yürüyerek başka bir mağazaya girdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA