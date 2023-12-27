Koçarslan ailesini darmadağın eden miras! Film gibi kavga

Bu kez anne Hanım Koçarslan'a yatırılan yüksek meblağ yüzünden iki kardeşin arasında kriz yaşandı. 86 yaşındaki Hanım Koçarslan'a ait bir arazi Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak bedel olarak 73 milyon 971 bin lira ödendi. ABD'de yaşayan Melahat Koçarslan yatırılan parayı öğrenince Türkiye'ye gelip kardeşi İbrahim Koçarslan ile anlaşmazlık yaşamaya başladı.