Çağatay Ulusoy’dan beklenmedik hamle! Eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı yakın takibe aldı





Evlenmeleri beklenen çiftin ilişkileri zaman içinde yıpranmış ve yol ayrımına girmişlerdi. Ayrılığın ardından Ece Sükan'la kısa bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Ulusoy, bir süre sonra Sükan'dan da ayılmıştı. Aşk sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu beklenmedik bir şey yaptı.