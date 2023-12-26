26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çağatay Ulusoy'dan beklenmedik hamle! Eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı yakın takibe aldı

Çağatay Ulusoy'dan beklenmedik hamle! Eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı yakın takibe aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2023
ABONE OL
Çağatay Ulusoy’dan beklenmedik hamle! Eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı yakın takibe aldı

Çağatay Ulusoy’dan beklenmedik hamle geldi. Yakışıklı oyuncu eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı sosyal medyadan tekrar takibe aldı. Sarışın ise şimdilik beklemeye geçti ve Ulusoy’un takibine karşılık vermedi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. 2018 yılında güzel oyuncu Duygu Sarışın ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, 2023 yılında Sarışın'dan ayrılmıştı.



Evlenmeleri beklenen çiftin ilişkileri zaman içinde yıpranmış ve yol ayrımına girmişlerdi. Ayrılığın ardından Ece Sükan'la kısa bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Ulusoy, bir süre sonra Sükan'dan da ayılmıştı. Aşk sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu beklenmedik bir şey yaptı.

ESKİ AŞKINI UNUTAMADI!
Çağatay Ulusoy, ayrılığın ardından sosyal medyada takibi bıraktığı Duygu Sarışın'ı tekrar takibe aldı. Eski aşkını unutamadığı konuşulan yakışıklı oyuncunun, Sarışın ile tekrar iletişime geçmek istemesi kafaları karıştırdı.

Öte yandan Ulusoy'un bu hamlesi karşısında Sarışın, sessizliğini korudu. Eski aşkının takibine karşılık vermeyen güzel oyuncu, beklemeye geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA