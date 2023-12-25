Gökhan Fırat'la aşk yaşayan İrem Derici'den evlilik itirafı: Bu saatten sonra...
İrem Derici Atakan Işıktutan'la ayrılığından kısa bir süre sonra gönlünü Gökhan Fırat'a kaptırmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan Derici, ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Evlilik hakkında konuşan popçu, "Büyük konuşuyorum. Bu saatten sonra ne evlenmeyi ne de çocuk sahibi olmayı istemiyorum" diyerek net konuştu.
İrem Derici, önceki gece Beykoz'daki özel bir gecede sahne aldı. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının ardından Ece Seçkin ve İrem Derici de polemiğe dahil olmuştu.
Konuyla ilgili Derici, "Ben hayata dair İngilizce bir söz paylaştım. Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum. Onlarla uğraşmak çok zor" diye konuştu.
"ÇOK ZOR!"
Geçtiğimiz aylarda görüntü yönetmeni Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan Derici, aşk hayatıyla ilgili de şunları söyledi:
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4A, 4B, 4C emeklisine zamlı hesap çıktı! SSK- Bağ-Kur 7.500 TL alana 10.394,25 TL! Seyyanen zam, refah payı...
- 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bitlis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bilecik AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?