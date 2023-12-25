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Gökhan Fırat'la aşk yaşayan İrem Derici'den evlilik itirafı: Bu saatten sonra...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Gökhan Fırat’la aşk yaşayan İrem Derici’den evlilik itirafı: Bu saatten sonra...

İrem Derici Atakan Işıktutan'la ayrılığından kısa bir süre sonra gönlünü Gökhan Fırat'a kaptırmıştı. Sık sık aşk paylaşımları yapan Derici, ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Evlilik hakkında konuşan popçu, "Büyük konuşuyorum. Bu saatten sonra ne evlenmeyi ne de çocuk sahibi olmayı istemiyorum" diyerek net konuştu.

İrem Derici, önceki gece Beykoz'daki özel bir gecede sahne aldı. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının ardından Ece Seçkin ve İrem Derici de polemiğe dahil olmuştu.

Konuyla ilgili Derici, "Ben hayata dair İngilizce bir söz paylaştım. Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum. Onlarla uğraşmak çok zor" diye konuştu.

"ÇOK ZOR!"
Geçtiğimiz aylarda görüntü yönetmeni Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan Derici, aşk hayatıyla ilgili de şunları söyledi:

"Daha yetişkin ilişki yaşıyorum. Ben kolay aşık oldum gibi lanse ederim ama çok aşık olmamışımdır. Evliliği de asla düşünmüyorum. Çocuk da istemiyorum. Büyük konuşuyorum ve konuşacağım. Bu saatten sonra benim için çok zor. Uğraşamam ben evlilikle."

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