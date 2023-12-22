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Nilgün Belgün hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Nilgün Belgün hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı

‘Aşk ve Komedi’ oyunuyla turneye çıkan Nilgün Belgün, rahatsızlığı nedeniyle hastanelik oldu. Serum takılı kolunu paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren 70 yaşındaki oyuncu, tiyatro oyunlarının da ertelendiğini duyurdu.

'Aşk ve Komedi' adlı tiyatro oyunuyla turneye çıkan Nilgün Belgün, rahatsızlanınca hastanelik oldu.

Hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Belgün paylaşımında "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.

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