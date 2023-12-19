Vize krizi! Almanya’ya sokulmayan Cem Belevi gözaltına alınmak istendi

Vatandaşlardan sonra sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşadıkları vize problemleri nedeniyle Batılı ülkelere tepkili. Son vize kurbanı Cem Belevi oldu. Geçerli Schengen vizesi olmasına rağmen Almanya'ya giden sanatçı, havalimanından geri çevrildi.