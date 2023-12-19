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Vize krizi! Almanya’ya sokulmayan Cem Belevi gözaltına alınmak istendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Vize krizi! Almanya’ya sokulmayan Cem Belevi gözaltına alınmak istendi

Batılı ülkelerle yaşanan vize problemleri sanat dünyasını da etkiledi. Hande Yener, Özcan Deniz, Fazıl Say, Başak Daşman’ın ardından şimdi de Cem Belevi mağdur edildi. Arkadaşının düğününe katılmak için Bremen'e giden şarkıcı Almanya'ya sokulmadı, gözaltına alınmak istendi.

Vatandaşlardan sonra sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşadıkları vize problemleri nedeniyle Batılı ülkelere tepkili. Son vize kurbanı Cem Belevi oldu. Geçerli Schengen vizesi olmasına rağmen Almanya'ya giden sanatçı, havalimanından geri çevrildi.

GÖZALTINDA TUTULMAK İSTENDİ

Polis, ünlü sanatçıyı bahanelerle mağdur etti. Sanatçı, Bremen'den İstanbul'a aynı gün uçuş olmadığı gerekçesiyle bir gün gözaltında tutulmak istendi.

İSTANBUL'A GERİ GÖNDERİLDİ

Gözaltını kabul etmeyen Belevi, Hamburg'a götürülüp oradan İstanbul'a gönderildi. Belevi'ye, Almanya'ya sokulmama nedeni olarak vizeyi Fransa'dan alması gösterildi.

Hande Yener de konser için gideceği ABD'den vize alamamıştı. Özcan Deniz'in 2 Aralık'taki Almanya konseri de ekibinin vizeleri gecikince ertelenmişti. Fazıl Say ise yaşadığı vize problemi nedeniyle İngiltere'ye tepki göstermişti.

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