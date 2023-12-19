Aynur Aydın dünyaya ateş püskürdü! Gazze'deki çocuklar için sahneye çıktı
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına her fırsatta tepki gösteren Aynur Aydın, bu kez de oradaki masum çocuklar için sahneye çıktı. “Barış çığlıklarım buradan duyulsun” diyen Aydın, konser gelirini de çocuklara bağışladı.
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam Caddebostan'da, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek için konser düzenledi. Yaşanan zulme her fırsatta isyan eden şarkıcı, konser gelirini de oradaki çocuklara bağışladı.
"ÇIĞLIĞIMI DUYURMAK İSTİYORUM"
600 kişilik büyük salonda gerçekleşen konserde, "Başta doğup büyüdüğüm Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ve dünyanın bu konudaki sessiz kalışı beni bir insan olarak çok incitiyor. Ben de sanatımla 'Barışa Şans Verilsin' diye çığlığımı buradan duyurmak istiyorum" diyen Aydın, söylediği Arapça ve İngilizce şarkılarla dünyaya mesajı verdi. Sahne kostümüyle dikkat çeken Aydın, cesur tarzı ve dans performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
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