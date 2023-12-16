Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı planları suya düştü! "Düğünden sonra toparlayamadık"





BALAYINA GİDEMEDİK!

Yorgun ve hasta bir görüntü çizen çiftten Umut Evirgen, "Çok hastayız... Grip olduk, sabah-akşam serum alıyoruz. 12 gündür yatıyoruz" dedi. Balayı sorularına Evirgen, "İyileşirsek gideriz. Daha balayı için plan bile yapmadık. Buraya da eczaneye geldik" ifadelerini kullandı.