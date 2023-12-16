Müge Boz ve Caner Erdeniz'in ailesine nazar değdi! "Profesyonel destek alıyoruz"
Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliğe olan Müge Boz, kızları Vina’nın uyku problemi yaşadığını belirterek veryansın etmişti. Güzel oyuncu, bu konuda profesyonel destek aldıklarını açıkladı.
Basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında evlenen Müge Boz, geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki kızları Vina'nın geceleri uyumamasından şikayetçi olmuştu.
Çocuğunun yatmamak için sürekli ağladığını belirten ünlü oyuncu, içini şu sözlerle dökmüştü: "Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar. Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım."
UYKUYU SEVMİYOR!
Sosyal medyadan veryansın eden Müge Boz, geçtiğimiz gün eşiyle bir galada görüntülendi. Yılbaşı planlarını anlatan Boz, "Yılbaşı için birkaç planımız var. Daha sıcak bir yer istiyoruz ama orası da uzak bir ülke olacağı için iyi planlamamız gerekiyor" dedi.
"Zanzibar, Brezilya ve Arjantin'i çok merak ediyorum" diyen Erdeniz ise, "Vina'yı bırakmayı sevmiyoruz. Uyumlu çocuk olduğu için uçak yolculuğu rahat geçiyor. Ama bunları planlamak gerekiyor" diye konuştu.
Kızı Vina'nın uyku problemi hakkında konuşan Boz, "Vina hareketli ve uykuyu sevmediğini söylüyor. Uyku saati geldiğinde, 'Dışarı çıkalım, gezelim' diyor. 'Uyku bizim için iyi bir şey' diye ikna etmeye çalışıyoruz. Profesyonel isimlerden destek alıyoruz" açıklamasını yaptı.
'BİR TÜRLÜ İKNA EDEMİYORUZ'
Magazin basınında da parmakla gösterilen aile, nazara geldi.
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