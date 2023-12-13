Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Filistin’in yanında! Eleştirilere sert tepki: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum

'Ayla', '49', 'Şuursuz Aşk', 'Kesişme: İyi ki Varsın' gibi başarılı yapımlarda rol alan ve unutulmaz oyunculuk performansıyla sektörün aranan isimlerinden olan İsmail Hacıoğlu, son yaptığı paylaşımlar magazin gündeminde çalkaladı.

Gazze'de çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin sivilin öldürülmesine sessiz kalmayan Hacıoğlu, sosyal medya hesabından Filistin'e yer veriyor.