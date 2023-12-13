Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Filistin’in yanında! Eleştirilere sert tepki: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum
Dizi ve filmlerdeki üstün performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sosyal medyada sık sık Filistin paylaşımlarına yer veriyor. İnsanlık tarihinin kanayan yarası haline gelen Filistin’deki soykırıma kayıtsız kalmayan Hacıoğlu, eleştiri gelen takipçilerine ders niteliğinde bir not bıraktı. Sürekli Filistin hakkında paylaşım yaptığı konusunda geriş dönüşümler aldığını bildiren ünlü oyuncu, “Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Hacıoğlu, bu hareketiyle gönüllerde taht kurdu.
'Ayla', '49', 'Şuursuz Aşk', 'Kesişme: İyi ki Varsın' gibi başarılı yapımlarda rol alan ve unutulmaz oyunculuk performansıyla sektörün aranan isimlerinden olan İsmail Hacıoğlu, son yaptığı paylaşımlar magazin gündeminde çalkaladı.
Gazze'de çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin sivilin öldürülmesine sessiz kalmayan Hacıoğlu, sosyal medya hesabından Filistin'e yer veriyor.
BAZI TAKİPÇİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ
Hacıoğlu'nun paylaşımı bir kısım takipçisini rahatsız etti. Ünlü oyuncunun sık sık Filistin paylaşımı yapması, çocukların ölmesine vicdanı sızlamayan kişiler tarafından eleştiri aldı.
"TAKİPTEN ÇIKABİLİRSİNİZ"
Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanından Filistin halkı için yardım çağrısında bulunuldu.
Filistin halkına sanat camiasından da çok sayıda destek gelirken son olarak İsmail Hacıoğlu, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Yaşanan soykırımın ilk günlerinden itibaren tepki gösteren oyuncu İsmail Hacıoğlu vahşete sessiz kalmayarak "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
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