Tuba Büyüküstün açık ve net konuştu: Terk etmedim!

Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara net bir şekilde cevap verdi. İstanbul'da düzenlenen Harper's Bazaar davetine katılan güzel oyuncu, samimi açıklamalara yaptı. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Büyüküstün, "Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum" ifadelerini kullandı.