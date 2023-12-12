Tuba Büyüküstün açık ve net konuştu: Terk etmedim!
Tuba Büyüküstün, Türkiye’yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi. Büyüküstün, “Burası benim vatanım ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz” dedi.
Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı. Yaklaşık 1.5 milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren güzel oyuncu, Fransa ve Türkiye arasında mekik dokuyordu.
Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara net bir şekilde cevap verdi. İstanbul'da düzenlenen Harper's Bazaar davetine katılan güzel oyuncu, samimi açıklamalara yaptı. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Büyüküstün, "Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum" ifadelerini kullandı.
'FRANSIZCA ÖĞRENİYORUM'
Yurtdışında bir projede yer almayı çok istediğini belirten oyuncu ünlü oyuncu, "Yeni deneyimler her zaman farklıdır. Ana dilim dışında başka bir dilde oynamayı ve konuşmayı isterim. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum ama pek kolay değil" şeklinde konuştu.
HEDEFİ BÜYÜK
Yaklaşık 5 yıldır Paris'te olan güzel oyuncu, dünya çapında bir oyuncu olmak istiyor. Büyüküstün, işlerinin durumuna göre İstanbul'a geliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12'den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....
- EURO 2032 Türkiye'den alındı mı, alınacak mı? Hakeme saldırı olayı son dakika! Avrupa Şampiyonası tehlikeye mi girdi, son durum ne?
- Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika
- Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
- İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...
- Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...
- ÖMER 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz izle!
- 50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...
- 3 AYLAR BAŞLANGICI: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? 2024 Kadir Gecesi ne zaman?
- GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...
- Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...