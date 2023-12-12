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Tuba Büyüküstün açık ve net konuştu: Terk etmedim!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Tuba Büyüküstün açık ve net konuştu: Terk etmedim!

Tuba Büyüküstün, Türkiye’yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi. Büyüküstün, “Burası benim vatanım ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz” dedi.

Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı. Yaklaşık 1.5 milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren güzel oyuncu, Fransa ve Türkiye arasında mekik dokuyordu.

Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara net bir şekilde cevap verdi. İstanbul'da düzenlenen Harper's Bazaar davetine katılan güzel oyuncu, samimi açıklamalara yaptı. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Büyüküstün, "Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'FRANSIZCA ÖĞRENİYORUM'
Yurtdışında bir projede yer almayı çok istediğini belirten oyuncu ünlü oyuncu, "Yeni deneyimler her zaman farklıdır. Ana dilim dışında başka bir dilde oynamayı ve konuşmayı isterim. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum ama pek kolay değil" şeklinde konuştu.

HEDEFİ BÜYÜK
Yaklaşık 5 yıldır Paris'te olan güzel oyuncu, dünya çapında bir oyuncu olmak istiyor. Büyüküstün, işlerinin durumuna göre İstanbul'a geliyor.

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