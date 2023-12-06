“Arkadaşız” demişlerdi! Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülendi

Ancak açıklamalar ve yalanlamalar pek de inandırıcı gelmemişti. Son olarak ise iki oyuncu bir davette el ele görüntülendi. İkilinin o görüntüleri sosyal medyayı sallarken, 'arkadaş' olarak mı yoksa 'sevgili' olarak mı el ele olduğu henüz bilinmiyor.