“Arkadaşız” demişlerdi! Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülendi
Bir dönem aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Emre Altuğ ve Gözde Kansu, "Aramızda bir şey yok, arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Ancak ikili Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülendi. İkili arasındaki aşk iddiaları bir kez daha ayyuka çıktı.
Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu, bir açıklama yaparak arkadaş olduklarını ifade etmişti.
Ancak açıklamalar ve yalanlamalar pek de inandırıcı gelmemişti. Son olarak ise iki oyuncu bir davette el ele görüntülendi. İkilinin o görüntüleri sosyal medyayı sallarken, 'arkadaş' olarak mı yoksa 'sevgili' olarak mı el ele olduğu henüz bilinmiyor.
TÜRK MÜZİĞİNİ DÜNYAYA TANITIYOR!
Elif Buse Doğan, yurtdışında vereceği konserlerle Türk kültürünü dünyaya tanıtacak. "UNESCO 2023 Aşık Veysel Anma Yılı" kapsamında önceki akşam Paris'te sahne alan sanatçı, usta halk ozanının eserlerini eşsiz bir yorum ile seslendirdi. Doğan, 'Türkiye Yüzyılı' projesi kapsamında ise 15 Aralık Cuma akşamı New York Manhattan'da konser verecek.
SAHNEDE MUTLU!
Güzel şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Maslak'ta görüntülendi. Gün boyunca alışveriş merkezinde vakit geçiren Mutlu, mağazaların vitrinlerini inceleyerek yılbaşı alışverişi yaptı. Muhabirlerin, "Yılbaşı planınız var mı?" sorusuna Mutlu, "Yeni yıla sahnede gireceğim. Hayranlarıma unutulmaz bir müzik deneyimi sunacağım" dedi.
ZORLU SÜREÇ
Burcu Kara, görme engelli bireylerin de rol aldığı "Pırıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinde sahneye çıktı. Hayatını ve aile yaşantısını dengede tutarak ilerlediğini, çocuklarını ihmal ederek kariyerine devam etmesi halinde yıpranıp mutsuz olacağını anlatan Kara, şunları söyledi: "Bebek daha bir yaşına girdi. Büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor. Bir yandan onun ödevleri ve dersleri... Hiçbir şey yapmak istemiyor. Okumak istemiyor ve sürekli 'Ödevim yok' diyor. Çantayı açıyoruz ödev çıkıyor ve bazen ödevleri okulda unutuyor, falan böyle süreç yaşıyoruz." (Doğan SAVAŞ)
TATİL SÜRPRİZİ
Yeni şarkısı, "Sahte Öpüşler"i yayınlayan Aydilge, olum geri dönüşler aldı. Her zaman eşinin yanında olan Utku Barış Andaç ise, Aydilge'nin yeni şarkısının başarısını kutlamak için sürpriz yaparak Portekiz tatili planladı. Fado müziği hayranı olan Aydilge ise en mutlu anlarını, yeni şarkımın ismi 'Sahte Öpüşler' olsa da bizim öpüşlerimiz gerçek notuyla paylaştı.
HERKESİ BÜYÜLEDİ
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir derginin Aralık ayı sayısına kapak oldu. Dergiye birbirinden özel pozlar veren Evcen, ihtişamı ile herkesi büyüledi. Bu pozlarını sosyal medya hesabından da yayınlayan ünlü oyuncu, binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncuya, "Çok güzelsin" ve "Kraliçe Fahriye" gibi birçok yorum geldi.
EZBER BOZAN KARE!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı. Çelikkol, boşanmanın ardından yemek kitapları yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte yeni karelerini paylaştı. Çiftin ezber bozan bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
Lider Şahin, 38 yaşına bastı. Ecem Çırpan, "İyi ki doğmuşsun sen, çok seviyorum" dediği Lider için kutlama organize etti. Çırpan, sevgilisini öpücükle tebrik etti. Şahin'in kardeşi Meryem Şahin, "Sevginle büyüttük bu çocuğu." yorumu yaptı. Çırpan da "İçindeki çocuk baki" karşılığını verdi.
ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Başarılı oyuncu Selin Yeninci, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre alışveriş yaptıktan sonra soluğu bir restoranda aldı. Burada kahve içip soluklanan güzel oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
ZARA HAVA YOLLARI!
Başarılı sanatçı Zara, önceki gece Yeşilköy'de sahne aldı. Zara, bir dönem pilot olmayı çok istediğini dile getirdi. Bu arzusunun annesinin isteği ile rafa kalktığını dile getiren sanatçı, ''Pilot olmayı çok istedim ama annemin yüksek öngörüsü ile konservatuara yazıldım. Şimdi hep şöyle diyorum; sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum'' dedi.
İKİ AVCI!
Ünlü şarkıcı Yalın, bu kez dünyaca ünlü Hollandalı DJ Satori'yle yaptığı işbirliği ile müzikseverlerle buluştu. Etnik sound ve otantik Türk melodileriyle dolu, doğu ve batı müziği öğelerini bir araya getiren "Avcı" isimli bu özel projeyi ikili beraber hazırladı. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen şarkının klibini Lazar Nikolic yönetti.
GERİLİM ARTIYOR!
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 139. Bölümünde; Vasilis'in hain olduğu ortaya çıkar. Vasilis ise Yakup Bey'e sığınır. Her şeyin Osman Bey'in oyunu olduğunu söyler. Yakup Bey küplere biner. Osman Bey, gayrı hesap verecektir. Vasilis'in iftirasının sonu nereye varacaktır? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır?
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