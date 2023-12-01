01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika | Sanat camiasının acı kaybı! Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Son dakika | Sanat camiasının acı kaybı! Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
Son dakika | Sanat camiasının acı kaybı! Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CAN GÜRZAP NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndayönetmen ve Oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.

CAN GÜRZAP DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu

Medcezir 2013-2015 - Asım Şekip Kaya

İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu

Aşk Beklemez - 2006

Rüyalarda Buluşuruz - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Seni Yaşatacağım - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Beyaz Yalanlar - 2000

Yorgun Ölüm - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrıya Dönüş - 1993

İlk Aşk - 1991

Ateşten Günler - 1987

Yangın - 1984

Metres - 1983

Kartallar Yüksek Uçar - 1983

Yorgun Savaşçı - 1979

Yaşam Kavgası - 1978

Sırça Kümes - 1977

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA