Bakan Göktaş'tan Darülaceze’de tedavi gören Zerrin Özer'e ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze’ye yerleşen Zerrin Özer’i ziyaret etti. Bakan Özer, bakım ve tedavisi yapılan ünlü sanatçıya 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen sanatçıyı ziyaret etti.
Darülaceze'nin diğer sakinlerinin de yer aldığı blokta Özer ile bir süre baş başa sohbet eden Bakan Göktaş, sanatçıya 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Zerrin Özer'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken 66 yaşındaki şarkıcıya, doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
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